Attività estiva dell'Ippon 2

Durante l'estate, la Ippon 2 karate ha proseguito l’attività proponendo ai suoi atleti esperienze formative e di alto profilo a livello Nazionale e Internazionale. A fine giugno, un numeroso gruppo di ragazzi dagli 8 ai anni 16, ha partecipato al consueto Eurocamp di Cesenatico FIJLKAM sotto la direzione del DT della Nazionale Italiana prof. Aschieri con la collaborazione del suo staff di cui fa parte anche il Tecnico Feggi Maurizio. Durante l’esperienza di una settimana i giovani, suddivisi per fasce di età, si sono allenati e confrontati con ragazzi provenienti da tutta l’Italia alternando momenti di divertimento e amicizia nello splendido contesto delle spiagge e dei parchi acquatici dell’Adriatico.Nel mese di luglio Aglietti Z. Axel, Barberis V. Tommaso, Botosso Jacopo e Demargherita Alessandro hanno aderito all’impegnativo Camp di Umag (Croazia) e, dopo una settimana di allenamenti con molti Campioni del Mondo, hanno affrontato la Youth League Cup, gara giovanile mondiale di qualificazione Olimpica a cui erano iscritti quasi 3000 atleti di 80 nazioni.Se lo scorso anno il bottino è stato di una medaglia d'argento conquistata da Aglietti e un 5°posto di Botosso, purtroppo questa volta, nonostante le ottime prestazioni non vi sono stati risultati di rilievo, ma la prestigiosa competizione è stata importante per la crescita tecnica e psicologica.Sempre a luglio dal 12 al 14, Aglietti, Botosso e Durante Alessio, hanno preso parte al Seminario della Nazionale Giovanile che si è tenuto al Centro Olimpico Federale di Ostia.Dopo una brevissima pausa nel mese di agosto sono già ripartiti gli allenamenti per gli agonisti e, dal 2 settembre, la Ippon 2 riaprirà le porte a tutti gli associati in una sede ancora più ampia sempre all’interno della meravigliosa “Accademia dello Sport Apd P. Micca”.