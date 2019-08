Governo, ufficiale l'accordo tra Pd e M5S. Conte convocato dal presidente Mattarella

Il secondo giro di consultazioni è stato decisivo. Dopo l'annuncio dell'accordo tra Pd e M5S, il professor Giuseppe Conte è stato convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per questa mattina, 29 agosto, alle 9,30 al Quirinale, dove riceverà il mandato per formare il nuovo Governo.

"Alla luce degli equilibri parlamentari - ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine delle consultazioni - abbiamo riferito al presidente di aver accettato la proposta del Movimento 5 Stelle di indicare, in quanto partito di maggioranza relativa, il nome del consiglio dei Ministri. Abbiamo anche confermato l'esigenza di costruire un governo di svolta o di discontinuità per questo Paese".

"Il voto è un'ipotesi che non ci intimorisce, ma non può essere una fuga dalle promesse fatte agli italiani" ha dichiarato invece il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi di Maio. L'esperienza di questi 14 mesi di governo ci ha segnato profondamente. I cittadini ci hanno votato per cambiare l'Italia e non il Movimento 5 Stelle. E a noi non è mai mancato il coraggio di farlo. In queste ore sono state inviate tutte le interlocuzioni necessarie per individuare una maggioranza solida a favore dei cittadini. Non lasciamo che a pagare la crisi siano gli italiani, perché l'Italia siamo tutti, indistintamente dai colori e dagli interessi politici".

L'era del Governo gialloverde risulta quindi definitivamente chiusa. "Secondo il rituale previsto - ha detto il leader della Lega Matteo Salvini - siamo stati rapidi diretti e onesti con il presidente, a cui abbiamo espresso lo sconcerto non della Lega, ma degli italiani, di fronte al teatrino della guerra delle poltrone. Mattarella chiedeva un candidato presidente del consiglio, un progetto e una maggioranza ampia. Il premier l'hanno probabilmente trovato a Biarritz, su indicazioni di Parigi, Berlino e Bruxelles. Un Monti-bis. Evidentemente a qualcuno dava fastidio un'Italia, un popolo e un Governo che stavano restituendo orgoglio, dignità, sovranità e futuro alle famiglie e alle imprese italiane".