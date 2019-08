Conte bis, per il Pd e il M5S del Piemonte è il male minore

Il Conte bis è il male minore per il Pd e il M5S piemontese, necessario a contrastare l'onda nera di Matteo Salvini. Ma nella nostra regione i due partiti restano sempre su barricate diverse. È questo il pensiero comune dei rappresentanti locali dei due partiti. Per il segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta a "Roma non si sta celebrando un matrimonio d'amore, ma è un accordo siglato per salvaguardare gli interessi degli italiani. Dopo 14 mesi il nostro è un paese stanco e impaurito".

Per Carretta l'azione del Pd nazionale si "chiama senso di responsabilità, lo stesso che ci impone a Torino di costruire una alternativa ai disastri della Giunta Appendino". Il segretario metropolitano spiega dunque che il giudizio verso la sindaca "non cambia: giorno dopo giorno cresce la voglia di proporre una via di uscita da questo vicolo cieco in cui ci hanno infilato".

Anche per la capogruppo regionale grillina Francesca Frediani nel governo M5S-Pd a prevalere è l'aspetto istituzionale. "Dopo la decisione di Salvini - spiega - si è trovata la soluzione immediata migliore per rispettare i prossimi impegni che il governo dovrà affrontare. Credo tuttavia - continua la pentastellata - che Conte dovrebbe accogliere i suggerimenti di Grillo nella scelta della futura squadra di Governo". Dopo questo accordo con i dem il M5S ora deve fare "una riflessione sugli errori commessi e sulle responsabilità, che abbiamo pagato e continueremo a pagare nei prossimi mesi".

Sul futuro governo il segretario regionale del Pd, il biellese Paolo Furia auspica sia formato da "persone di qualità e competenti, rappresentativo di tutta Italia. Nessuno può pensare di trascurare le esigenze e le problematiche del nord-ovest. Il piemonte dovrà trovare un suo riscontro e lavoreremo come Pd per questo", conclude Furia.