Corsi di educazione ambientale a Biella

Inquinamento atmosferico e tutela delle acque i temi affrontati. Ritornano anche il prossimo anno scolastico le proposte di educazione ambientale nel biellese, rivolte agli insegnanti e agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado. L'iniziativa è inserita nell'ambito del “Catalogo dell’Offerta Formativa” promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BI, l’Ufficio Scolastico Provinciale in collaborazione con Arpa Piemonte e Fondazione Edo ed Elvo Tempia.

I percorsi educativi proposti da Arpa sono i seguenti:

1) “Noi E l'Aria” laboratorio per alunni (pagina 24) e per docenti (pag.44) corredato da una piattaforma on-line ricca di supporti pedagogici.

2) "L'acqua Che Corre" per alunni (pagina 22) oltre alla lezione in classe è previsto un percorso guidato su un corso d’acqua monitorato da Arpa.Le attività didattiche, erogate a titolo gratuito e su prenotazione, hanno l’obiettivo di:- scoprire il territorio e le risorse naturali con nuovi punti di vista- coinvolgere gli alunni nell’adozione di stili di vita più consapevoli nel rispetto dell'ambiente attraverso lo sviluppo e l’acquisizione di competenze, abilità e buone pratiche;- offrire agli insegnanti strumenti e strategie per affrontare la complessità dell'argomento e sensibilizzare sui temi dell’inquinamento atmosferico e idrico.

A breve saranno attivati nuovi corsi per docenti sul tema dell'inquinamento atmosferico anche a Torino ed Alessandria, in collaborazione con Regione e Cesedi nell'ambito del progetto europeo Prepair.Per informazioni e prenotazioni:educazione.ambientale@arpa.piemonte.it