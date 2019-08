Bolle di Malto 5a Edizione: con Onda Verde la rassegna punta ai “Rifiuti Zero”

Continua la battaglia di Alessandro Pizzi nelle feste del Biellese. Onda Verde e Bolle di Malto collaboreranno quest’anno per puntare a un Festival di micro birrifici a “Rifiuti Zero”. Volontari dell’associazioni e amanti dell’ambiente si troveranno in piazza Martiri da questa sera, giovedì 29 agosto, a lunedì 2 settembre per educare i presenti a una corretta raccolta differenziata che potrà attuarsi in numerose ecostazioni installate per l’occasione in collaborazione con Cosrab e Seab.

La sfida al cambiamento di Onda Verde era iniziata nell’estate del Biellese con la Sagra della Madonna di Campra a Graglia, l’idea era di studiare un codice pratico di educazione ambientale nelle feste di paese e divulgarlo a organizzatori e ospiti dell’ECOevento. Le Ecostazioni, anche a Bolle di Malto, ospiteranno 3 o 4 bidoni adibiti alla raccolta di organico nel bidone verde, carta e cartone in quello giallo, vetro e lattine in quello blu e il bidone bianco per la plastica. Un ‘Educatore dei rifiuti’ indirizzerà verso il contenitore adatto a seconda del rifiuto.

Per partecipare attivamente all’Ecoevento sarà necessario attuare le semplici regole della raccolta differenziata. I più sensibili all’argomento potranno anche diventare volontari, per info contattare 3387470082.