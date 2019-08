Cossato: a fuoco l'autocompattatore della Seab sulla variante per Valle Mosso

Momenti di paura questa mattina intorno alle 11,30 sulla variante Cossato Valle Mosso, prima della galleria della "Volpe", per un incendio nel cassone di un autocompattatore carico di rifiuti, della ditta Seab. La prima ad arrivare sul posto è stata una pattuglia dei carabinieri di Valdilana che ha iniziato a spegnare le fiamme con un estintore. Il lavoro è stato ultimato con l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, giunta poco dopo. Incendio messo sotto controllo nel giro di poco tempo. Da stabilire quale sia stata la causa che abbia scaturito le fiamme. Per la viabilità è intervenuta anche una seconda pattuglia dei militari di Valdilana. Ora l'azienda provvederà al recupero del mezzo non funzionate.