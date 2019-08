Biella: svuotato un parchimetro in via La Marmora

Nella nottata di ieri, 28 agosto, è stato sbancato un parchimetro delle aree destinate al pagamento della sosta in via La Marmora a Biella, in gestione alla ditta Bi Park. I ladri dopo aver praticato un foro hanno aperto lo sportellino delle monete portando via un incasso di circa 200 euro. Solo nella mattinata successiva è stato scoperto e denunciato il fatto ai carabinieri. Probabilmente l'intenzione dei ladri era di svuotare più distributori, svanito probabilmente per l'arrivo di qualche cittadino.