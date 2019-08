Biella: spaccata allo studio veterinario, fermato un albanese

E' in stato di fermo e in giornata verrà processato per direttissima il 32enne, residente a Novara ma di origine albanese, protagonista della spaccata di ieri sera in uno studio veterinario di viale Macallè a Biella. Non sono chiare le cause del gesto, probabilmente dovuto alla speranza di rubare denaro o medicinali, fatto è che l'uomo non ha fatto i conti con la presenza all'interno del veterinario. Era l'orario di chiusura, intorno alle 20, e lo stesso professionista, dopo la spaccata, ha seguito il ladro e indirizzato i carabinieri. L'arresto è avvenuto poco dopo. Il cittadino novarese dovrà comparire in giornata davanti al giudice del tribunale di Biella.