Biella: alla guida dell'auto con patente scaduta investe un 18enne e si dà alla fuga

E' stato intercettato, identificato e denunciato il conducente dell'auto pirata che dopo aver investito un 18enne si è dato alla fuga. L'investimento è successo alle 19 del 23 agosto in via Pietro Micca a Biella. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

Gli agenti della polizia locale dopo aver ascoltato alcune testimonianze, hanno rintracciato il "pirata" fermo in un bar della città. Dalla documentazione visionata è emerso che l'automobilista, F.V. di Biella, aveva anche la patente scaduta. L'uomo è stato così denunciato in stato di libertà per essersi allontanato dall'incidente senza prestare soccorso al ferito.