Semina della Poesia 1a edizione 2019, da Biella per sensibilizzare il mondo con le parole

I biellesi Stefano Mantovani-autore, in collaborazione con la cabarettista Francesca Ceretta, ha organizzato dal 13 al 22 settembre la prima edizione della semina della Poesia 2019, che consiste nel "Seminare Poesie" a sostegno della diffusione e della promozione verso questa Arte spesso ignorata o non sufficientemente amata.

L’ iniziativa, anticipata con Pre semine avvenute nel Biellese, in Valle Cervo, in Valsesia e addirittura in Cina con semine effettuate dal Maestro di Sartoria Maschile Signor Lino Spina, coinvolgerà oltre 50 persone che hanno già dato la loro adesione, varie aziende e locali pubblici e si svolgerà in varie parti d'Italia e all'estero (Germania, Scozia, Irlanda…).

Poesie di diversi autori e di diverse epoche, da Ungaretti a Montale, da Leopardi a Manzoni, da Mantovani a Foscolo saranno seminate in locali, vicino a monumenti e in ogni luogo consono nel pieno rispetto del decoro urbano. Si tratta di una vera e propria campagna di sensibilizzazione verso questa forma d’arte che Carl Sandburg, Premio Pulitzer del 1951 definì "un diario scritto da un animale marino che vive sulla terra e vorrebbe volare".

L’iniziativa è stata applaudita in diretta radiofonica nazionale da Maurizio Costanzo, che negli anni ha collaborato con Stefano Mantovani per varie prefazioni dei suoi libri e del nuovo audiolibro di Mantovani il cui titolo "Ancora così" è stato scelto proprio dal grande giornalista.

Chi desidera partecipare può inviare immagini di semina con data e luogo della semina, alla mail autoresm@gmail.com

Tutte le foto pervenute saranno pubblicate sul sito e sulla pagina Facebook dell’autore:"Semina della Poesia 1a edizione 2019"

