Ponderano, soggiorno marino "da incubo": Partecipanti risarciti

Saranno risarciti nei prossimi giorni i ponderanesi che nel mese di giugno avevano partecipato al soggiorno marino a Gatteo Mare. "Un buon finale per una storia che ha creato ansia e malumore" commenta l'amministrazione comunale. "Nel resoconto dettagliato che abbiamo inviato ai giornali alcune settimane fa, era evidenziato a chiare lettere l'impegno della nostra amministrazione per gestire questa vacanza, non organizzata da noi, ma da chi ci ha preceduto, che si è rivelata essere una 'vacanza da incubo'".

L'amministrazione ha agito in sinergia con l’agenzia viaggi Rami Tour di Vicenza, organizzatrice del soggiorno, che da subito ha cercato di risolvere le problematiche emerse, causate da alcuni disservizi, inviando in veste di accompagnatore un suo dipendente. "Nonostante l'impegno profuso - proseguono - lo stesso ha potuto fare ben poco. In accordo con l’agenzia, al ritorno dei partecipanti si è deciso di chiedere ai proprietari dell’hotel un riconoscimento economico per i disagi subiti".

A tal proposito, a luglio, il gruppo di minoranza Ponderano Merita aveva depositato un'interrogazione per chiedere perché non ci fosse nessuno dell'amministrazione ad accompagnare i partecipanti: "Se è pur vero - scrivevano i consiglieri - che i disguidi sorti non possano essere addebitati all’amministrazione (sia precedente sia attuale), occorre senza dubbio evidenziare che la sostanziale differenza rispetto all’esperienza della scorsa amministrazione è la mancanza di un amministratore accompagnatore (rigorosamente pagante) che ben avrebbe potuto, come di fatto faceva il precedente assessore, controllare e tutelare i partecipanti. Riteniamo che un’amministrazione realmente a fianco dei cittadini non possa ora disinteressarsi delle loro sorti e che la mancata vigilanza debba quantomeno compensarsi ora con un’azione diretta a ottenere un congruo risarcimento".

Per ottenerlo, il titolare dell’agenzia viaggi (in accordo con l'amministrazione comunale) ha dato incarico, a sue spese, ad uno studio legale di rappresentare i ponderanesi che avevano partecipato al viaggio. "Dopo due mesi - spiegano dalla Giunta - nella giornata di martedì ci è stato comunicato che i legali dell’agenzia hanno raggiunto un accordo con la proprietà dell’hotel, grazie al quale è stato riconosciuto un risarcimento ai partecipanti. La cifra sarà versata nei prossimi giorni nelle casse del comune, che provvederà a ridistribuirlo. Un piccolo riconoscimento anche per la nostra amministrazione che, senza sbandierarlo, ha profuso non poche energie per arrivare a questo risultato".