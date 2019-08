Gaglianico: Concluso l'intervento alla primaria, proseguono i lavori alla scuola dell'infanzia

Estate di grandi lavori nelle scuole di Gaglianico. Questa mattina, 29 agosto, il sindaco Paolo Maggia in compagnia degli assessori Luca Mazzali e Alma Memic ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori: alla scuola primaria è stata ultimata la tinteggiatura di tutti gli ambienti. Il costo dei lavori ammonta a 16mila euro.

L’imponente intervento per l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia con annesso rifacimento bagni e sostituzione dei serramenti è a sua volta a buon punto e la ditta incaricata sta rispettando il cronoprogramma stabilito. L’edificio, oltre a rispondere a tutte le esigenze e certificazioni in termini di sicurezza e efficienza energetica, è stato oggetto di una progettazione mirata allo studio cromatico dell’esterno e delle aule interne, per il conseguimento delle massime condizioni di confort e abitabilità.

Ci saranno ambienti che stimoleranno la vivacità dei bambini ed altri che ne favoriranno il riposo o l’attenzione, grazie alla scelta delle diverse tinte posizionate su pareti e soffitti. L’importo dei lavori è pari a 657mila euro e la scuola sarà nuovamente fruibile da lunedì 30 settembre. Nel frattempo, dal 9 al 30 settembre le lezioni si svolgeranno nei locali debitamente attrezzati presso la scuola primaria di Piazza.

“Tutte le nostre scuole sono per noi il cuore pulsante del paese - dichiara Maggia - per questo abbiamo deciso di investire importanti risorse finanziarie per garantire i massimi standard di qualità a tutti i nostri alunni; in particolare, questi due interventi sono stati oggetto di un apposito studio da parte di professionisti specializzati per l’analisi cromatica degli ambienti in grado di garantire risultati all’avanguardia per il nostro territorio”.