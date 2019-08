Fotografi preparatevi, torna il concorso fotografico di Mezzana

Fervono i preparativi per la nona edizione del concorso fotografico di Mezzana Mortigliengo che quest'anno conterrà una apposita sezione dedicata al paese. A tal proposito il comitato organizzatore, in collaborazione con la Parrocchia, il Comune di Mezzana Mortigliengo e la locale Pro loco, mette a disposizione un pomeriggio per chi fosse interessato a partecipare a questa sezione, "FOTO SU MEZZANA", e a scoprire angoli del paese meritevoli di scatti, aprendo le porte anche della Casa museo e delle Chiese di San Rocco e Parrocchiale.

Le guide saranno a disposizione per accompagnare i fotografi partecipanti nelle varie frazioni e il ritrovo è fissato per le 15 di domenica 15 settembre presso la casa museo di Frazione Mino. Info: https://www.mezzanafotoconcorso.it/

