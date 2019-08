Cordar informa: Lavori di manutenzione alla rete idrica di Zumaglia

Il prossimo 4 settembre, il comune di Zumaglia sarà interessato da alcuni lavori di manutenzione alla rete idrica a cura di Cordar spa Biella Servizi. Per questo potranno verificarsi sospensioni momentanee e saltuarie della distribuzione di acqua potabile, oltre ad improvvisi cali di pressione. Ecco le vie interessate: via Provinciale, via Uberti Superiore, via Uberti di Mezzo, Strada per Vaglio Pettinengo, via della Casala, via Roma, via Bona, via Delpiano, via delle Rimembranze, via XXV Aprile, via Zumaglini e via Selletta.

I lavori consisteranno nell'inserimento di speciali valvole automatiche di regolazione di pressione nella rete di distribuzione acqua potabile. “Pertanto - si legge nella nota di Cordar - si suggerisce di verificare il corretto funzionamento di eventuali riduttori di pressione presenti all'interno degli impianti idraulici privati. Scusandoci anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento al numero 015/3580080”.