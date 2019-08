Partita anche la stagione del TeamVolley

Un raduno ancora a ranghi incompleti quello che il TeamVolley ha effettuato nella palestra di Lessona. Un primo rendez-vous per il gruppo di giocatrici che comporrà l’ossatura delle due formazioni iscritte ai campionati regionali di serie C e D, ma anche, vista la giovanissima età della maggior parte delle atlete, i roster dell’Under 18 territoriale e dell’Under 16 regionale. Tra le new entry il preparatore atletico Matteo Preden, la responsabile del settore giovanile Ombretta Guerra e il tecnico Paolo Salussolia.

"Sapevamo di avere un’estate convulsa e complicata dalla partenza di molte atlete che proseguiranno il loro percorso di studi all’università – spiega uno dei presidenti del Consorzio TeamVolley Mauro Gualinetti -. Abbiamo fatto i salti mortali per allestire due squadre regionali competitive (lavoro svolto in primis da Marco Motto, ndr). Ma siamo ancora un cantiere aperto, anche se stiamo lavorando con un’idea già abbozzata. Noi chiediamo educazione e rispetto, ma siamo pronti a darne altrettanta alle ragazze. Quasi ogni anno ci attende una piccola rivoluzione, ma le linee guida, come da tradizione societaria, sono quelle di provare a giocarsi i due campionati regionali con atlete giovani e del territorio biellese". Poi ci sono le eccezioni, come il ritorno in TeamVolley di Sara Gaito (classe ’93, che ha maturato molte esperienze in B2) e Letizia Gualinetti (20 anni, nell’ultima stagione a Cusano, in B2). Fabrizio Preziosa è stato confermato alla guida della prima squadra, ancora griffata bonprix, ma da quest’anno il lavoro sarà svolto in equipe. "Abbiamo voluto un grande interscambio e legame tra serie C e D - commenta Marco Busancano, direttore tecnico del TeamVolley e allenatore della D -. Fabrizio sarà sempre presente agli allenamenti sia della serie C, sia della D. E’ importante che l’allenatore della prima squadra dia degli input e abbia una visione generale di tutta la società. Ciò darà la possibilità anche di spostamenti e renderà più semplice la gestione del gruppo. Ogni giocatrice avrà un campionato di riferimento, ma poi dovrà sudarsi in palestra la conferma".

Lo staff tecnico è completato da Paolo Salussolia e Fabiano Crepaldi, a cui si affiancherà nel ruolo di preparatore atletico Metteo Preden. Per la gestione del Minivolley e dei gruppi Under 11 e 12 la società si affiderà invece all’esperienza di Ombretta Guerra. I risultati sono importanti, ma ancora più sentito in casa TeamVolley è lo spirito con cui vengono cresciute le atlete che si affidano alla società. "Lavoriamo da oltre dieci anni insieme per portare le nostre atlete al miglior risultato possibile – concludono all’unisono Tiziano Tescari, Marco Motto e Mauro Gualinetti -. Che non significa necessariamente per ognuna di loro approdare al massimo campionato, ma trascorrere gli anni dell’adolescenza praticando uno sport sano, supportate da tecnici e dirigenti capaci, in un percorso che le aiuti a crescere, potendo comunque essere protagonista, indipendentemente dal campionato giocato, ma in base al proprio livello". Con lo stesso spirito di sempre, forti dei continui risultati raccolti, il TeamVolley è pronto a tuffarsi, grazie all’indispensabile contributo di lungimiranti sponsor che hanno sposato questo progetto, in nuove sfide, conscio che quella più importante è già stata vinta.

Roster TeamVolley. Clara Zecchini Palleggiatrice 19 anni inattiva nel 2018 per infortunio; Giorgia Biassoli Palleggiatrice 16 anni TeamVolley D; Giorgia Zatta Schiacciatrice 15 anni TeamVolley D; Letizia Gualinetti Schiacciatrice 20 anni Cusano in B2; Sofia Loro Piana Schiacciatrice 16 anni TeamVolley D; Giada Balzano Schiacciatrice 16 anni Cuneo serie C; Marta Peracino Schiacciatrice 21 anni TeamVolley C; Sara Gaito Centrale 26 anni Lasalliano in C; Giulia Barbonaglia Centrale 18 anni Cusio serie C; Chiara Perissinotto Centrale 15 anni TeamVolley D; Chiara Cimma Libero 18 anni TeamVolley C; Rebecca Angelillo Libero 17 anni TeamVolley D. Allenatore Fabrizio Preziosa, Vice Allenatore Paolo Salussolia, Marco Busancano e Fabiano Crepaldi. Dirigente Accompagnatore Francesco Spagnolo e Cristina Rizzo.