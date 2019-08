Il 93° Trofeo “Camillo Rosazza Mina” è finito: ecco tutti i vincitori FOTOGALLERY

Si è chiuso come da programma domenica 25 agosto il 93° Trofeo di Tennis “Camillo Rosazza Mina”. Dopo la finale di sabato pomeriggio per la 3a Categoria, vinta da Luca Scivetti contro Vittorio Bertinetti per 6 4 7 5, nel pomeriggio si sono sfidati i finalisti del Singolare Femminile, Singolare Maschile e Doppio Maschile.

Per il Femminile Georgia Brescia si aggiudica la vittoria contro Cammila Diez con 6 0 6 0, nella singolare maschile è Stefano Reitano a spuntarla contro Filippo Anselmi per 6 3 6 3 infine nel Doppio è la coppia Reitano e Corino che vince l’oro contro il due Corbo e Anselmi per 6 1 6 1.

Alle premiazioni si sono aggiudicati la coppa anche la più giovane donna iscritta, Ludovica Pela classe 2006 e il più giovane uomo iscritto, Pietro Bertagnolio classe 2007.