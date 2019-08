Dalle ceneri a una nuova realtà sportiva: scocca l'ora del Vigliano Calcio FOTOGALLERY

“Vigliano c’e. Stiamo raccogliendo i primi frutti di una pianta che continuerà a crescere grazie all’impegno e passione di tutti”. Così commenta il Presidente del Vigliano Calcio, Paolo Daniele, prima della presentazione della sua 1a squadra che si è tenuta mercoledì sera 28 agosto, alle 20 alla Pasticceria Daniele di Vigliano. Presenti rappresentati del comune, i membri dello staff tecnico, amministrativo e naturalmente tutti i giocatori.



“In 2 anni abbiamo fatto rinascere dalle sue ceneri una realtà sportiva che sembrava non avere speranza di risalita – continua il Presidente - . Da quest’anno l’abbiamo trasformata in una polisportiva e abbiamo attivato collaborazioni con altre società del territorio ampliando anche la scelta di specialità per i nostri iscritti”. A Vigliano adesso non c’è solo calcio, la polisportiva infatti oltre ad essersi unita con la Scuola Calcio Asd Giuseppe Torromino ha plasmato una squadra di pallamano. È possibile anche scegliere la pallavolo grazie alla collaborazione con Virtus Biella. Ma, il fattore più importante è l’intesa con Edilnol Pallacanestro Biella, concretizzato con l’utilizzo dei campi dell’ FC Vigliano.



“L’idea era di parlare poco e creare molto – confessa Paolo Daniele – è quello che abbiamo fatto collaborando e facendoci forza a vicenda come una famiglia. Ogni membro dell’intero team è importante: senza la posa di basi solide non avremmo potuto arrivare dove siamo adesso”.



Tanti sono i ragazzi che si divertono a fare sport con l’FC “educarli all’attività sportiva è una responsabilità enorme che svolgiamo ogni giorno al meglio. Volevamo lavorare per il territorio e per le famiglie che lo abitano e anche questo obiettivo è stato raggiungo”. Progetti importanti sono stati realizzati e altri sono quasi pronti ad essere presentati per FC Vigliano.



E per quanto riguarda la 1a squadra presente questa sera? Il Presidente è orgoglioso delle scelte fatte insieme allo staff. “Abbiamo puntato sulla qualità”, la rosa è infatti composta da 18 atleti, ma verrà estesa a 20 per le partite grazie ai promettenti piedi presenti nelle giovanili. “La nostra è una squadra di prima scelta, che ha un obiettivo ben chiaro davanti: scendere in campo con il sorriso e divertirsi”. Su questo non si discute, mister e Presidente naturalmente sognano l’ingresso ai play off, ma non sarà una ricerca disperata e i ragazzi lo sanno. La squadra è motivata e pronta a scendere in campo con il massimo impegno nelle gambe. I ragazzi si alleneranno al campo di Piatto: “sarà il loro castello - racconta Paolo Daniele - che speriamo di ampliare a breve facendo rinascere anche gli altri impianti. Lo possiamo fare e Piatto se lo merita”.



Presentate per l’occasione le muove maglie della squadra. “I ragazzi non indosseranno solo una maglia, ma un paese, una società formata da persone. Vestiranno un’idea, la nostra”: conclude il Presidente Paolo Daniele.



Faranno parte della rosa per la stagione 2019-2020:

Portieri:

Pitarresi - Fasso

Difensori:

Giordano . Celussi - Ramella - Romagnoli - Garitta - Lanza - Virga

Centrocampisti:

Spatrisano - Damas - Coppo - Banino - Ottino

Attaccanti:

Giovinazzo - Lanza - Patti - Vaglienti -

Aggregati:

Sabarino - Zonni