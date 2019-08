Claudia De Mari 1a donna Over 50 alla corsa goliardica di Vernate: il Vertical Troll Run

Si è svolta in provincia di Cuneo, a Vernante, lo scorso sabato 24 agosto la prima edizione del Vertical Troll run, manifestazione goliardica non competitiva di corsa in montagna. Anche 2 biellesi non si sono fatti sfuggire l’evento: l’instancabile Claudia De Mari con Riccardo Tamburelli hanno partecipato alla salita dura e tecnica che è partita alle 16 di sabato dal Brew Pub Troll fino al Monte Vecchio e ritorno per un percorso totale di 6 km con dislivello massimo di 1050 mt. Nel tragitto 3 postazioni di birra, ma anche acqua e the, hanno dato forza ai partecipanti come anche a Claudia e Roberto. Per non parlare del buffet di prelibatezze all’arrivo preparato dal Birrificio Troll. Claudia è stata premiata come prima donna Over 50.

Oltre al Vertical Troll presente anche il percorso Family di 5 km con partenza alle 18, per un gruppo comporto da almeno 3 persone, e il percorso Kids con partenza alle 17 e distanza tra i 100 e 400 mt.