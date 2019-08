Pensi che arredare miniappartamenti sia un rompicapo? Prova Smart Arredo

Dopo un’impegnativa giornata di lavoro, il ritorno a casa è una piacevole prospettiva. Certo, non è scontato avere un’abitazione a misura delle proprie esigenze: confortevole, intima, ergonomica, facile da sistemare e gradevole. Molto dipende dalle scelte in materia d’arredamento.

La distribuzione di mobili e l’attribuzione delle funzionalità ai vari contesti abitativi vanno pianificate con attenzione. Solo una progettazione attenta ai particolari raggiunge l’obiettivo. Quando poi le metrature sono assai contenute, all’ordine del giorno nelle abitazioni delle grandi città, individuare le soluzioni appropriate è ancora più ostico.

Arredare piccoli appartamenti con mobili trasformabili

Gli elementi d’arredo dei miniappartamenti dovrebbero rispettare le specificità dell’abitazione, i mobili ordinari non sono adeguati. Nel mercato sono sorti operatori specializzati nel segmento degli articoli salvaspazio e trasformabili, come Smart Arredo, il negozio digitale ideale per chi intende arredare appartamenti di piccole dimensioni.

Mobiletti porta tv Smart Arredo, divani letto Smart Arredo, tavoli allungabili, letti a scomparsa, letti con contenitore, librerie, tavolini trasformabili rappresentano alcuni dei tanti prodotti in cui si articola il catalogo dello shop digitale.

La proposta di Smart Arredo è il risultato di un vaglio minuzioso che ha portato alla presentazione dei migliori mobili salvaspazio e trasformabili. La qualità non interessa esclusivamente i prodotti, ma l’intera esperienza d’acquisto, a partire dalla triplice garanzia.

Questa riguarda il prodotto (a fronte di merce danneggiata anche per effetto dell’uso comune avviene la sostituzione di componenti o dell’intero articolo), il trasporto e il risultato (qualora la merce non soddisfi le aspettative, il consumatore ha 30 giorni per inviare il reclamo e ricevere il rimborso).

L’acquirente può avvalersi inoltre del reso gratuito, ricevendo a casa un corriere specializzato che, a costo zero, provvede al ritiro della merce. Tutte le spedizioni sono gratuite, assicurate e tracciabili online nell’intero panorama nazionale.

La massima trasparenza con i feedback certificati di Smart Arredo

Smart Arredo ha istituito la trasparenza tra i suoi valori costitutivi. Per questa ragione fornisce feedback e recensioni certificati da una società esterna indipendente, Feedaty. Quelle che vengono presentate sono valutazioni autentiche, a differenza di quanto accade in molti portali di commercio elettronico, dov’è lo stesso venditore a filtrare i risultati.

Oltre alle recensioni verificate da Feedaty, il consumatore ha la possibilità di consultare i feedback pubblicati sul profilo ufficiale eBay dell’azienda. E per qualunque eventuale problema è disponibile un servizio di assistenza sempre pronto ad aiutare il cliente attraverso e-mail, chat online e telefono.