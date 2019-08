Degustazione e Aperi-Fisar alla Storica Enoteca del Centro di Biella

L’Associazione Fisar, delegazione di Biella, organizza il 6 settembre il primo di una serie di momenti didattico-sociali. Si tratta di serate di “aperitivo sociale” molto particolari, denominate per l’occasione Aperi-Fisar.

Durante questi incontri verranno proposti alcuni vini selezionati dalla delegazione, per permettere ai soci Fisar di provare il piacere di degustare qualcosa di particolare in buona compagnia.

L’aperitivo permetterà di continuare a scoprire sempre nuovi e diversi vini, e sarà un modo informale (e più semplice) per incontrarsi e scambiare opinioni sui vini scelti.



Per la prima serata, uno dei due bicchieri selezionati verrà offerto dalla delegazione Fisar per brindare all’inizio delle attività didattiche. A tal proposito, chiunque fosse interessato a partecipare ai prossimi corsi, è invitato a partecipare all’evento per ottenere tutte le informazioni necessarie ed effettuare il loco la preiscrizione.



L’evento si terrà il 6 settembre dalle ore 18,30 alle 20,30 presso la Storica Enoteca del Centro, in via A. Gramsci 11 a Biella.



Per info: corsi@fisar-biella.com

Delegato: Elena Caldera – delegato@fisar-biella.com – Tel. 340 8667581

Segretario: Walter Teodorico Caramel – segretario@fisar-biella.com – Tel. 333 6337596