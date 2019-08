"Scampagnando....al Principato di Sala’s", la camminata itinerante tra sentieri e boschi di Sala Biellese, organizzata dal Comune del paese in collaborazione con le Famiglie della Serra, la Pro Loco di Sala-Bornasco e l’Arci Amici di Bornasco "Tabalores", vivrà la sua anteprima sabato 7 settembre, alle 21, con il cinema all'aperto allestito in Piazzetta Ottavio Rivetti e la proiezione del film “Classe Z”.

Domenica 8 settembre, alle 9, ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele II per la camminata, che sarà accompagnata dallo spettacolo itinerante “Non ci resta che ridere”, storia fantastica di un principato mai esistito, realizzato dalla compagnia dei Salassi. Al termine della passeggiata, trasferimento in auto alla’Area Feste di Bornasco dove i Tabalores serviranno una fumante pastasciutta.

Nel pomeriggio, il programma prevede giochi per bambini al campo sportivo di Bornasco, attività per i ragazzi partecipanti al Cinemaforum, e la premiazione della camminata durante la quale ci sarà una scenetta dalla compagnia dei Salassi.