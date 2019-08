25 anni di allegria e buon cibo alla Festa patronale di Arro, pronti con i piatti forti: Panissa e rane FOTO

Ad Arro, piccola frazione di Salussola, ci si prepara per la 25a edizione della Festa patronale. Da mezzo lustro a questa parte ad organizzare la festa è l’associazione Amici di Arro con il patrocinio del comune di Salussola. “E’ un orgoglio vedere come sia cresciuto questo appuntamento – commenta Edoardo Simoncelli dell’associazione -. Siamo una frazione di 200 abitanti, ma la nostra piazza Marelli si riempie di residenti e ‘forestieri’ quando arriva la festa”.

Arro è terra di riso, per questo non può mancare come piatto forte dell’evento la Panissa, mentre il sabato si aggiungono le rane a completare il menù della tradizione. Durante la prima giornata di festa l’associazione organizza poi il Giro delle risaie,corsa podistica non competitiva che arriva quest’anno alla 12a edizione. I festeggiamenti si svolgeranno anche in caso di maltempo grazie ai padiglioni coperti installati in piazza Eraldo Marelli.

Il programma

La Festa patronale parte giovedì 29 agosto alle 19 con il 12°Giro delle risaie. Il ritrovo è alle 18,30 al padiglione coperto della festa. L’iscrizione ha il costo di 5 euro comprensivo di buono per un piatto di Panissa. Per informazioni contattare il numero 3332706111. Dopo la corsa si passa alla cena, la cucina sarà aperta dalle 19,30 e offrirà, oltre all’immancabile Panissa, anche grigliata, lumache e fritto di pesce. La serata di giovedì è dedicata ai giovani infatti a farli divertire dopo la cena ci sarà la disco mobile Future Sound con Dj Set, Dj Simox e Alex Bay.

Venerdì 30 agosto appuntamento per cena con le specialità di Arro: Panissa, lumache, grigliata e fritto di pesce per poi assistere al concerto dell’orchestra Vanna Isaia.

Sabato 31 agosto arrivano le rane. Alle 19,30 cena con Panissa, rane e grigliata e la serata sarà allietata da Daniel Mas All Music Band.

La festa patronale di Arro si chiuderà nel pomeriggio di domenica 1° settembre, dopo la Messa delle 11 l’ultimo atto partirà alle 14,30 con la Gara ciclistica 4° Memorial Patrizio Labianco.