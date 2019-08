Suoni in Movimento – Percorsi sonori nella rete museale biellese 2019

Il prossimo appuntamento della rassegna Suoni in movimento è all’interno del Percorso dei metalli: il Ferro e l'Oro iniziato domenica scorsa a Netro nelle Officine Rubino testimoni della lavorazione del ferro.

Il ferro e l’oro dunque, due metalli che danno la possibilità di percorrere un viaggio nel tempo e approfondire la conoscenza del territorio biellese: dai ritrovamenti di Salussola relativi ai Victimuli, civiltà che in epoca romana si recava nella Riserva Naturale Speciale della Bessa in zona Vermogno per cercare e raccogliere l’oro di cui era ricco il territorio, alla sezione archeologica del Museo del Territorio Biellese che ne custodisce importanti testimonianze archeologiche. Domenica 1 settembre a Biella nella Chiesa di San Sebastiano alle 17 (visita guidata alle 16 al Museo del Territorio) protagonista sarà la musica del flauto d’oro di Mario Carbotta coadiuvato al pianoforte da Carlo Balzaretti.

Domenica 1 settembre BIELLA – MUSEO DEL TERRITORIO “L’oro nell’archeologia del territorio”

Ore 16.00 Visita guidata

Ore 17.00 Chiesa di San Sebastiano “Il flauto d’oro………e non solo”

Mario Carbotta flauto Carlo Balzaretti pianoforte

Gaetano Donizetti (1797-1848) Suonata per flauto e pianoforte Largo - Allegro

Giulio Briccialdi (1818-1881) Adagio in Do minore per flauto e pianoforte

Wilhelm Popp (1828-1903) Russische zigeunerlied per ottavino e pianoforte

Franz Schubert (1797-1828) Serenata per flauto in Sol e pianoforte

Nino Rota (1911-1979) Ballabili dal film "Il Gattopardo" Valzer Verdi – Mazurka – Balletto – Polka - Valzer del commiato

Francis Poulenc( 1899- 1963) Piepeaux per ottavino e pianoforte Sonata per flauto e pianoforte Allegro Malinconico – Cantilena - Presto giocoso

Francois Borne (1840-1920) Carmen Fantaisie per flauto e pianoforte