Dal Nord Ovest - Morte sospetta di un detenuto

Quando si sono accorti che accusava un grave malore lo hanno portato al Pronto soccorso e, da qui, a Novara. Ma per l'uomo, detenuto nel carcere di Bielliemme, non c'è stato comunque nulla da fare. A stroncarlo, sarebbe stata un'overdose.

E' una vicenda drammatica e che al tempo stesso apre scenari preoccupanti quella che si è verificata la scorsa settimana, nella serata di mercoledì, nel carcere cittadino, ma che è parzialmente trapelata solo nelle ultime ore. Quando l'uomo si è sentito male, è stato portato al pronto soccorso e da qui direttamente a Novara: poco dopo è entrato in coma ed è spirato. A stroncarlo sarebbe stata un'overdose ma, secondo quando è emerso finora, l'uomo, detenuto da aprile, non aveva dichiarato di essere tossicodipendente e non risultava essere in carico al Sert.

La vicenda è dunque subito arrivata sul tavolo della Procura che ha già aperto un fascicolo ed effettuato un accesso in carcere per chiarire i contorni del decesso e - nel caso - come sia giunta al detenuto la sostanza che potrebbe essere risultata fatale.

Se venisse confermata l'overdose causata da qualche sostanza, la vicenda andrebbe a riproporre il problema della tossicodipendenza, ma anche del traffico di sostanze, all'interno delle carceri italiane: problema non certamente nuovo e, di fatto, mai debellato. "Del resto è un'illusione poter pensare di controllare tutto e tutti", è il commento di Roswitha Flaibani, garante vercellese dei diritti delle persone detenute.