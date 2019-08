Dal Nord Ovest - Il maltempo colpisce Moncalieri, strade allagate e tombini saltati

La forte pioggia e il vento che si sono abbattuti da stanotte su Torino e provincia hanno creato non pochi problemi a Moncalieri. In zona Moriondo, Borgo San Pietro e soprattutto Santa Maria sono saltati alcuni tombini, che non sono riusciti a far defuire l’acqua, portando all'allagamento di via Alba e corso Parini. Sulla sopraelevata che porta alla tangenziale, alcuni cartelli segnaletici dei cantieri sono stati abbattuti dal forte vento. I cittadini del comitato di borgata Santa Maria e regione Carpice hanno chiesto al Comune di Moncalieri, oltre alla pulizia di tutte le caditoie, l'ispezione della rete fognaria per valutare l'effettiva capacità.Allagamenti sono stati segnalati anche in alcune zone di Nichelino.