Ruba il cellulare e evade dalla comunità. Rintracciato a Torino

Si è procurato ferite con una lametta ad un braccio, al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano ha rubato un cellulare utilizzato per le emotrasfusioni, tornato in comunità a Bioglio nella notte del 26 agosto ha nuovamente rubato un altro cellulare ad un ospite ed è evaso. Il protagonista è un 19enne di Moncalieri che ieri è stato rintracciato nei giardini di Porta Nuova a Torino dalla polizia. Chiaramente del cellulare nessuna traccia. L'uomo, ora, è in attesa di una sua destinazione visto che non potrà più essere riportato nella comunità il Punto di Bioglio.