Quaregna Cerreto: facendo manovra tocca un'anziana e la fa cadere

E' stato necessario il trasporto all'ospedale di Ponderano per una 89enne di Roasio che ieri alle 13 è stata toccata da un'auto mentre faceva manovra nel parcheggio dell'Esselunga di Quaregna. L'automobilista, un giovane di 28 anni, non si è accorto del passaggio della donna e l'ha fatta cadere procurandole una leggera ferita alla testa. Sono intervenuti i carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.