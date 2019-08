Infortunio e crisi epilettica, doppio intervento del Soccorso Alpino al Rifugio Rivetti

Due interventi per il Soccorso Alpino nella giornata di ieri, 27 agosto, al Rifugio Rivetti. L'allarme del primo intervento è scattato intorno alle 16, in seguito ad un infortunio: una donna scivolata e caduta nei pressi del Rifugio. La malcapitata è stata trasportata all'ospedale di Ponderano con l'elisoccorso del 118, per evitare ogni trauma possibile. Al momento non sono note le sue condizioni, ma non dovrebbero essere gravi.

Verso le 22, invece, una cittadina tedesca ospite della struttura ha iniziato a soffrire di crisi epilettiche. In suo soccorso sono intervenuti un medico da Torino con un infermiere e un volontario di Biella, tutti appartenenti al Soccorso Alpino, che hanno raggiunto a piedi la donna per prestarle le cure del caso. Il trasporto in ospedale non è stato ancora effettuato a causa del temporale: in giornata, se il tempo migliorerà, verrà portata a Ponderano.