Biella: ha in auto kit completo per la coltivazione della marijuana

Alle 17,15 di ieri martedì 27 agosto, una pattuglia della squadra volante ha fermato una Lancia Ypsilon in via la Marmora. All'interno due ragazzi, N.G. di 21 anni e un amico. Il giovane biellese ha mostrato segni di nervosismo mentre i poliziotti hanno notato e controllato una borsa da palestra chiusa con lucchetto.

All'interno, un kit per coltivazione di marijuana completo di paletti metallici, nylon, lampada, pompa aria, tubo e fertilizzante. "Ho provato a coltivare alcune piantine dello stupefacente" avrebbe detto in sua difesa il ragazzo ma poi "le piantine sono morte e ho smantellato tutto". Lo stesso 21enne ha specificato che in casa aveva alcuni grammi di hashish. E in effetti gli agenti hanno trovato, nell'abitazione, 2,26 grammi della droga. N.G. è stato così segnalato in prefettura come assuntore.