Biella: Fiorino semidistrutto dalle fiamme, accertamenti in corso FOTO

Intorno alle 21.30 di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per spegnere le fiamme sprigionate all'interno del vano motore di un Fiorino, fermo in prossimità di un'abitazione. Il celere intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio e i danni si sono limitati al mezzo. La Polizia, giunta sul posto, si occuperà degli accertamenti di rito per stabilire le cause scatenanti dell'incendio, ad ora sconosciute.