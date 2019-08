Lauretana nuovamente a sostegno della Fondazione Umberto Veronese

Sostegno rinnovato dall’azienda alla ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi. Dal 1° settembre fino al 31 ottobre 2019 il blu della bottiglia in PET da 1500 ml naturale incontra il rosa che fa bene, quello del progetto Pink is Good. Lauretana riconferma la sua presenza a fianco di Fondazione Umberto Veronesi per contribuire alla ricerca scientifica per la prevenzione e la cura del tumore al seno e dei tumori femminili. Il progetto promuove la prevenzione, indispensabile per individuare la malattia nelle primissime fasi, e l’informazione, mirata alla responsabilizzazione dell’individuo nei confronti della propria salute. Scegliere acqua Lauretana non è solo un gesto di amore per il proprio organismo, ma anche un aiuto concreto al benessere di tutte le donne.

Contribuire al sostenimento del progetto è semplice: il fardello da 6 bottiglie nell’esclusiva versione Pink is Good sarà disponibile dal 1° settembre in tutti i negozi e supermercati d’Italia, distributori dei prodotti a marchio Lauretana. L’azienda corrisponderà a Fondazione Umberto Veronesi, a titolo di liberalità e indipendentemente dal numero di bottiglie d’acqua recanti il logo Pink is Good vendute, una somma a sostegno della ricerca scientifica. La salute è un dono importante e acqua Lauretana, per le sue caratteristiche uniche, unita alla ricerca scientifica, sono elementi fondamentali per migliorare la vita di ciascuno di noi. Scegli il rosa che fa bene, sostieni la ricerca scientifica! #ilrosachefabene