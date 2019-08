Vigliano, in corso i lavori al campo sportivo. Strada chiusa

Si stanno svolgendo in queste ore i lavori d'installazione del monoblocco nel campo sportivo di viale Alpini d'Italia a Vigliano. Per questo fino alle 13 di oggi (e comunque fino alla fine dei lavori) vige il divieto di transito nella via, come imposto dall'ordinanza emessa nei giorni scorsi dal comandante della Polizia Locale. L'intervento, il cui costo ammonta a circa 40mila euro, prevede al posto del fabbricato demolito la scorsa settimana, l'installazione di una piattaforma sulla quale verranno realizzati i servizi igienici.