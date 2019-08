Vigliano: Gli auguri del sindaco per i 100 anni di Carola Libera Fracassetti

“È stato un vero piacere potermi complimentare con la signora Carola Libera Fracassetti per i suoi 100 anni: un traguardo importante, che ha potuto festeggiare in serenità con la figlia Marisa e il genero Fausto che si prendono cura di lei". A parlare è il sindaco di Vigliano Cristina Vazzoler, che nei giorni scorsi si è recata a casa della signora Fracassetti per un augurio personale. Per l'occasione, il primo cittadino ha ascoltato la sua storia e le consegnato un bouquet di fiori festeggiando con lei questo lieto evento.