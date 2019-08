Biella, lavori sulle strade e viabilità: Dal 3 settembre si riparte con via Amendola

Il cantiere aperto in via Amendola

Riprenderanno il prossimo 3 settembre i lavori in via Amendola a Biella: nel tratto di strada compreso tra via Galliari (incrocio escluso), civico 10b e civico 8, sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione. Sempre in via Amendola, nel tratto compreso tra via Pietro Micca e via Seminari, fino al 16 settembre è in vigore il divieto di sosta con rimozione e temporanea sospensione della circolazione pedonale.

Il cantiere, aperto da febbraio, aveva indispettito i commercianti: da allora strada chiusa e tanti disagi anche ai residenti. "La clientela ci raggiunge male e molte volte non viene a servirsi da noi" aveva commentato uno dei negozianti.

Dai primi giorni di settembre varierà anche la viabilità per i veicoli che transitano in via Seminari: cambia il senso unico di marcia (ora con direzione sud-nord), con l’obbligo di svolta a sinistra in via San Filippo. Sarà inoltre vietato il transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate in piazza Vittorio Veneto ovest-via Garibaldi (eccetto autorizzati).

Temporanea sospensione della circolazione anche in via Torino, corsia est direzione sud-nord, nel tratto compreso tra la rotatoria di Piazza Adua e la rotonda formata con le vie Addis Abeba e Piave. In questo caso la viabilità rimarrà sospesa fino alle 19 dell'8 settembre.

Leggi anche: http://www.newsbiella.it/2019/07/19/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/imbufaliti-i-commercianti-di-via-amendola-sono-5-mesi-che-abbiamo-la-strada-chiusa-e-le-reti-davan.html