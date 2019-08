Cercasi figura professionale per il Laboratorio di oncologia molecolare

La Fondazione Tempia cerca una nuova figura professionale per potenziare lo staff del Laboratorio di oncologia molecolare, la struttura di diagnosi e ricerca sui tumori che collabora strettamente con le Asl del Piemonte orientale e che ha sede all'ospedale di Ponderano. I requisiti richiesti sono la laurea magistrale in biotecnologie mediche (titolo preferenziale) oppure biotecnologie molecolari/scienze biologiche, l'iscrizione all'albo dei biologi e la specialità in genetica medica (titolo preferenziale) oppure in patologia clinica. È inoltre necessario avere una pregressa esperienza in ambito oncologico. Le mansioni del candidato consisteranno nello svolgimento delle analisi di diagnostica molecolare su campioni oncologici e, in caso di necessità, nella attività di refertazione. Il contratto prevederà l'assunzione come dipendente della Fondazione Tempia. Le persone interessate potranno inviare il curriculum vitae all'indirizzo maria.scatolini@fondazionetempia.org