Estate a Rosazza: Nel weekend falconeria, Naturalmente e polenta da record FOTOGALLERY

Il calendario di Rosazza non conosce buchi ed anche questo fine settimana gli appuntamenti, di ogni genere e tipo, non sono mancati. Dalla falconeria al parco che ha lasciato a bocca aperta i più piccoli, all'inaugurazione dell'antico lavatoio con la mostra fotografica sull'acqua, che ha visto quasi 100 visitatori in soli 2 giorni. Il tutto nell'ambito del festival Naturalmente, organizzato da Alessandra Blotto Baldo. Per concludere in bellezza, l'ultima polenta al parco organizzata dalla Pro Loco di Rosazza ha battuto ogni record: ben 310 polente vendute, circa 100 in più della media stagionale. "Nessuno dubbio sullo stato di salute del paese - commenta il sindaco Francesca Delmastro -. Merito dei tanti volontari che animano, con passione, tutti i fine settimana. A loro un sentito ringraziamento da tutti gli amministratori".