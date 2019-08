Basket femminile, le novità al via la nuova stagione della BFB

Davanti ad un nutrito numero di ragazze, anche se alcune di loro saranno ancora assenti per alcuni giorni, sono intervenuti il vicepresidente Giorgio Bertucci, che ha spiegato i progetti per la nuova stagione e il coach Marco Cardano, il cui intervento si è basato sugli aspetti tecnici e organizzativi per le prossime due settimane. Con loro anche il direttore generale di Bonprix, Stephan Elsner, che ha soprattutto motivato la scelta di continuare a sostenere il movimento cestistico femminile confermando lo status di main sponsor.

Nello staff tecnico, oltre all'head coach, un volto nuovo è quello di Alessandro Toso, assistente in Serie C e allenatore della Promozione. Luca Antona continuerà con le under 13 e prenderà la guida delle under 16. Angela De Antonis sarà invece l'istruttrice responsabile del minibasket. Importante nuova figura che affiancherà gli allenatori sarà Luca Perona in veste di preparatore fisico. Intanto la società continua con l'invito rivolto alle bambine e alle ragazze biellesi di avvicinarsi al mondo del basket, offrendo lezioni gratuite di avvicinamento.