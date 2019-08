La delegazione di Biella di Fratelli d'Italia torna in piazza per chiedere le elezioni anticipate come soluzione alla crisi di Governo in corso, in coerenza con quanto sostiene la leader del partito Giorgia Meloni.

Questa volta l'appuntamento è per la mattinata di mercoledì 28 agosto a Cossato, all'esterno del mercato coperto, dove, dalle 10 alle 12, sarà allestito un tavolo di raccolta firme.