Culto valdese in piemontese a Piedicavallo

Come tradizione, nata negli anni Sessanta, per volontà di Tavo Burat (Gustavo Buratti) strenuo difensore delle minoranze linguistiche e religiose, domenica 1° settembre alle ore 17 si svolgerà, nello storico tempio valdese di Piedicavallo, il culto in piemontese. La cerimonia religiosa sarà svolta quest’anno da Pietro Magliola, presidente del Consiglio di chiesa della comunità valdese del Biellese. Il culto valdese è pubblico e libero a tutti coloro che vogliono partecipare.