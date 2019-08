"Borriana ieri e..oggi", la storia del paese vista da un bambino

Cinzia Rossetti presenterà "Borriana ieri e..oggi", la serata ad ingresso libero organizzata dall'associazione El Chinché, in programma sabato 31 agosto in Piazza Don Guido Gariazzo a Borriana, con ospite lo scrittore Giors Oneto. Dal suo libro "Scrivi un po' più in basso perché così sciupi troppa carta", la storia di di Borriana negli anni '40 e '50 vista da un bambino, saranno letti alcuni brani e proiettate foto, con l'accompagnamento musicale di Massimo Gilardo.

La serata proseguirà con le poesie in piemontese di Ferruccio Bertagnolio, lette da Giovanni Barbera, e l'esibizione del complesso giovani "Blackburn".

Le offerte raccolte durante l'evento andranno in favore del restauro della chiesetta di San Bernardo.