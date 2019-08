A Bolle di Malto la birra che scende dalle montagne della Valtellina

Dubino, paese della bassa Valtellina crocevia tra le province di Como, Lecco e Sondrio, si trova ai piedi di una sorgente d'acqua abbondante, stabile e caratterizzata da un basso residuo fisso. Questa fonte è una materia prima particolarmente pregiata per la produzione del Birrificio artigianale Legnone, come spiega il titolare David Cesari: "Quest'acqua scende dai monti ed è utilizzata dal Comune di Dubino. Ha una durezza di 2,5%, un sogno per fare la birra: essendo pura, leggera e senza inquinanti, ci permette di designare il profilo dell'acqua adatto ad ogni tipo di birra".

David Cesari, parmigiano trapiantano in Valtellina, ha iniziato come brewer: "Nel 2009 sono partito a casa con un impianto semi professionale da 100 litri, e, nell'aprile del 2012, ho aperto il birrificio cominciando a produrre le birre pilota che avevo fatto a casa. Oggi produciamo 1200 ettolitri ed, essendo in due a lavorare nel birrificio, ci affidiamo alla distribuzione professionale per commercializzare il prodotto".

Birrificio Legnone sarà a Bolle di Malto per la prima volta: "Ad Artigiano in Fiera a Milano ho conosciuto Valerio Novo, uno degli organizzatori, che dopo aver assaggiato le nostre birre mi ha proposto di partecipare. - ricorda Cesari - Confrontandomi con altri birrai ho saputo che è una rassegna di spessore. Siamo entusiasti di esserci perché, a detta di tutti, è l'evento meglio organizzato d'Italia".

La birra artigianale del Birrificio Legnone è prodotta selezionando malto d’orzo e luppolo di assoluta qualità e non è filtrata, pastorizzata né stabilizzata chimicamente: "Grazie alla nostra acqua - precisa Cesari - riusciamo a dare un profilo estremamente secco e beverino alle nostre birre. Sono birre facili da bere in cui viene privilegiata la bassa fermentazione".

A Bolle di Malto, Birrificio Legnone propone 6 birre. La Birra del Conte, una blanche dal soffice gusto di frumento crudo e dal caratteristico aroma speziato e fruttato come chiodo di garofano e banana. Delicata e beverina è molto gradita dal genere femminile e non solo. Gradi alcolici: 5,0%. Colore: paglierino pallido.

La Milf Passion è la più golosa. Grazie ad un importante corpo di malti caramellati, ad un bouquet che spazia dal licis alla frutta rossa e allo speziato, ed ai suoi 7° alcolici, è una birra che soddisfa ad ogni sorso. Una Strong Ale dal colore ambrato intenso.

La Spiga Nera. Una Stout dagli aromi di menta, erba fresca, cioccolato amaro, liquirizia, caffè, malti tostati sotto una cremosa schiuma marrone. Ottima per accompagnare ragionamenti importanti. Gradi alcolici: 4,8%. Colore: nero.

La Testa di Malto, una Bohemian pilsner single malt e single hop, è ben bilanciata tra un sensibile livello di amaro erbaceo leggermente floreale ed un corpo medio tendente al miele. Pensata per chi ama la lunga bevuta (teste di malto), ha la capacità di rinnovare il piacere fresco di luppolo ad ogni sorso. Si accompagna perfettamente alla mano che ne sorregge il boccale. Gradi alcolici: 5,0%. Colore: giallo paglierino.

La Jack Ipa è una American IPA lager ottima alla beva grazie al suo copro secco tipo pils mentre la luppolatura fruttata da mosaic e citra la rendono divertente e piacevole. La bevi come una pils e ti soddisfa come un’ipa. Gradi alcolici: 5,3%. Colore: giallo paglia.

La Happy Ending è una Session IPA lager facilissima alla beva e intensamente luppolata con centennial in single hop. Gradi alcolici: 4,5%. Colore: giallo paglierino.