Città di Terre "sbarca" al Piazzo, due esposizioni nei Palazzi Ferrero e Lamarmora

In occasione delle mostre organizzate da BI-BOx nell'ambito del progetto Città di Terre. Ronco e il Biellese per la ceramica - edizione 2019, la rassegna prosegue, dopo la mostra di Marco La Rocca presso l’Ecomuseo delle Terracotte di Ronco Biellese, di Alberto Moro al santuario di Graglia e di Terry Davies all’interno del Municipio di Sordevolo, con due esposizioni progettate per Palazzo Ferrero e Palazzo La Marmora a Biella Piazzo.

Città di Terre nell’edizione 2016-2017 aveva già previsto una sezione dedicata ai più importanti artisti italiani che si dedicano alla ceramica con una ampia esposizione presso i saloni di Palazzo Ferrero e Gromo Losa. Le mostre avevano avvicinato il pubblico ad una pratica artistica molto particolare dell’arte contemporanea, dove la sperimentazione, la ricerca hanno un ruolo fondamentale innescato in un percorso di tradizione secolare. In questa edizione gli artisti selezionati sono Francesco Ardini, Luca Freschi e Paolo Polloniato che sono presenti con le loro opere nei saloni di Palazzo Ferrero nella mostra Meraviglie. L’arte contemporanea in ceramica.

Francesco Ardini presenta una selezione di opere dal titolo “Oblio”, dove presenta il ciclo di opere intitolato Memoria, che rinviano ad una stratificazione di oggetti che fanno parte del nostro vissuto; i vasi Memento sono i vasi della nostra memoria, ottimi contenitori del tempo che passa; la lastra Passa il tempo è un monito sul tempo che scorre. “L’antichità del tempo è la gioventù del mondo” raggruppa le opere di Luca Freschi, dove il presente si mimetizza nel passato creando uno spaesamento. In “Game over” Paolo Polloniato con disincanto, leggerezza e ironia tradisce la tradizione creando sculture che rinviano ad un eco antico. Nel salone Galliari a Palazzo La Marmora Nero/Alessandro Neretti ha realizzato un progetto site-specific con materiali gentilmente concessi da Ceramica Vogue, dal titolo INNERCITY/good life.

A seguire i comunicati stampa delle singole mostre.

INFO UTILI

MERAVIGLIE. L’ARTE CONTEMPORANEA IN CERAMICA

con Francesco Ardini, Luca Freschi, Paolo Polloniato

29.08 – 13.10.2019

Palazzo Ferrero (Corso del Piazzo, 25 – Biella)

INNER CITY/good life

di Nero/Alessandro Neretti

29.08 – 13.10.2019

Palazzo La Marmora (Corso del Piazzo, 19 – Biella)

Inaugurazione: giovedì 29 agosto 2019 dalle ore 18.30 alle ore 21

Orari: sabato e domenica 10-13 / 15-19 oppure su appuntamento

Biglietto unico per le due mostre: intero 5 €, ridotto 4 €, gratuito

Un progetto di BI-BOx Art Space.

a cura di Irene Finiguerra

per Città di Terre. Ronco e il Biellese per la ceramica

in collaborazione con Palazzo Ferrero, Palazzo La Marmora e Galleria Bonioni (Reggio Emilia)

con il contributo di Fondazione CRB

Main sponsor Ceramica Vogue

Sponsor tecnico Relais Santo Stefano