Dal Nord Ovest - Distrutte dalle fiamme due automobili a Tronzano, una era munita di impianto a gas

Attimi di panico per l'incendio che ha coinvolto sue auto, una delle quali munita di impianto a gas. Alle 12,15 circa di oggi martedì 27 agosto perveniva al comando di Vercelli, una richiesta di intervento per un incendio di due autovetture, di cui una alimentata a Gpl, situate all'interno di un cortile in via Aosta 8 a Tronzano Vercellese. All'arrivo all'indirizzo, le squadre di Livorno Ferraris e Santhià hanno provveduto allo spegnimento delle vetture, completamente avvolte dalle fiamme e parcheggiate nelle vicinanze di un garage. Sono intervenute una pattuglia della polizia locale di Tronzano e una dei Carabinieri di San Germano.