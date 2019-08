Aveva 72 anni il pensionato trovato morto nella sua casa di Sandigliano

Aggiornamento delle 10,45 del 28 agosto - Si chiamava Lorenzo Quagliotti di 72 anni l'uomo trovato privo di vita ieri introno alle 19 nella sua abitazione in via Marconi a Sandigliano. La morte è dovuta a cause naturali essendo malato da tempo. La salma è stata consegnata alla famiglia da magistrato di turno. A chiamare i soccorsi è stata un'amica che dopo averlo contattato senza esito, ha notato l'auto parcheggiata sotto la casa e la finestra aperta.

27 agosto - E' stato trovato morto nella sua abitazione un altro uomo residente a Sandigliano. L'uomo aveva circa 70 anni. I soccorsi sono stati allertati alle 19. Sono intervenuti i carabinieri di Salussola, un'ambulanza della medicalizzata del 118 oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto, tramite autoscala, all'apertura della portafinestra passando dal balcone al terzo piano in via Manzoni. L'uomo di oltre 70 anni era già in cura per alcune problematiche. Seguiranno aggiornamenti.