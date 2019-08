Ladri di brioches: teglia e soldi restituiti al Bar Viana. La titolare: “I ragazzi hanno capito la lezione”

“Mi hanno restituito la plancia e i soldi delle brioches”, commenta Lorella Merlin titolare del Bar Viana di Candelo che, lo scorso sabato notte si è vista frodata di una decina di cornetti caldi durante il rifornimento mattutino verso le 4,30. “Una bravata di due ragazzi di circa 20 anni – commenta Lorella – che avevano bisogno di una lezione. Sono arrivati da me ieri, scusandosi, restituendomi la teglia e pagandomi tutti i pezzi rubati. Per me va bene così, penso che abbiano capito la lezione”.

Lorella, dopo essersi accorta del furto, ha lanciato un avvertimento tramite la pagina Facebook “Sei di Candelo se…” assicurando che non avrebbe denunciato nessuno, se i due ragazzi si fossero presentati alle 5 del lunedì successivo ad aiutarla a predisporre la sala interna ed esterna per l’apertura del locale.

“Visionando le telecamere di videosorveglianza del locale il viso dei due ladruncoli è apparso chiaramente sullo schermo, così come anche la targa dell’auto che hanno usato per allontanarsi dopo la scelta dei miei croissant – spiega Lorella -. Non volevo metterli nei guai, ma era giusto che capissero la lezione”.

I due giovani avevano attuato il furto in tutta tranquillità, portando via non solo una sostanziosa colazione ma anche una delle 3 plance che il fornitore aveva poco prima lasciato su un tavolo esterno all’ingresso del bar Viana.