Incidente a Candelo, giovane motociclista all'ospedale

Saranno i carabinieri a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle 14,30 a Candelo in via Sandigliano. Da alcune testimonianze sembrerebbe che il motociclista, in fase di sorpasso, abbia centrato la Fiat 500 con al volante un donna di circa 30 anni di Candelo che stava svoltando a sinistra con freccia inserita. Il giovane motociclista candelese e soccorso dall'equipe medica dell'ambulanza del 118, è stato trasportato all'ospedale di Ponderano per le cure del caso e ulteriori accertamenti.