Biella, uomo di 60 anni ritrovato morto nella sua abitazione

Non lo vedevano da alcuni giorni, oggi, dopo diversi tentativi i vicini di casa hanno allertato i soccorsi. Francesco Trupiano di 60 anni è stato così trovato cadavere nel suo alloggio in via Del Sole a Biella. A fare la macabra scoperta sono stati i vigili del fuoco che hanno aperto la porta d'ingresso e sono entrati nell'abitazione. All'indirizzo è giunta una pattuglia della squadra volante della polizia oltre all'ambulanza del 118. Nulla hanno potuto fare, purtroppo però l'uomo era già morto da alcuni giorni. Presenti in via Del Sole anche il fratello, il nipote e i famigliari dell'uomo. Il medico legale ha constatato il decesso dovuto a cause naturali; la salma è stata consegnata alla famiglia dal magistrato di turno.