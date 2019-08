Biella, pomeriggio di furti nei supermercati. Due donne biellesi indagate

In neanche 4 ore ben due casi di furto in altrettanti supermercati cittadini. Il primo è successo alle 15,55 quando R.A. di 50 anni residente a Biella, ha tentato di eludere la cassiera. Fermata, gli agenti delle volanti hanno ritrovato nella borsa della donna, un paio di scarpe, una maglia di colore nero e un paio di jeans senza le placche antitaccheggio, rotte in precedenza e dal valore di 45 euro. R.A. è stata così indagata per furto aggravato.

Qualche ora più tardi, alle 19,45, a beccarsi la denuncia per furto è stata A.I. di 21 anni residente nel Biellese. In questo caso la donna ha nascosto nella borsa a tracollo una confezione di carne e una bottiglia di olio per il valore di 12 euro. Anche in questo caso gli addetti si sono accorti del furto e hanno avvisato la polizia.