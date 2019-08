Biella, cede un balcone in strada della Nera. Tratto temporaneamente chiuso

Resterà temporaneamente chiuso un tratto di strada della Nera, a Biella, sul quale è caduta una porzione di balcone nelle prime ore di questa mattina, 27 agosto. Le cause dell'accaduto, che non ha provocato feriti né ulteriori danni non sono ancora chiare. A mettere in sicurezza la zona e la struttura ci hanno pensato i Vigili del fuoco.