Candelo, le generazioni si incontrano nel progetto "A scuola dai nonni 2.0"

Si è concluso il progetto "A scuola dai nonni 2.0" realizzato dal Comune di Candelo con il contributo della Fondazione CRB (ottobre 2017-agosto 2019). Questo progetto, realizzato dal Comune di Candelo con la collaborazione dell'istituto comprensivo Cesare Pavese Candelo-Sandigliano, dei volontari della biblioteca civica Livio Pozzo, delle associazioni "Banca del tempo" e "Il Gufo Vagamondo", del centro documentazione Ricetti, dell'associazione storie di piazza e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ha rappresentato un'interessante occasione di incontro generazionale.

"Ringrazio tutti i volontari per il prezioso contributo dato al progetto - commenta il sindaco Paolo Gelone -. Le attività svolte hanno permesso di riportare alla luce antiche storie e tradizioni che sono così uscite dalla memoria del singolo individuo per entrare in quella collettiva, stabilendo un punto di contatto e di confronto tra il passato ed il futuro. Dietro il progetto una bella rete di enti, istituzioni e associazioni locali: Comune di Candelo, Biblioteca, Banca del Tempo, Pro Loco, Ass. CDR, Gufo Vagamondo, Storie di Piazza, con la partecipazione delle scuole di Candelo".

Tra le attività svolte la riedizione del libro “A scuola dai nonni”, che si arricchisce di nuovi disegni, nuove ricerche e nuove informazioni raccolte grazie all’impegno dei ragazzi e dei nonni coinvolti, offrendo una visione a 360° della civiltà contadina candelese. Durante il “Festival del Libro 2018” il libro è stato presentato al pubblico. Rispetto al progetto iniziale, il numero di copie stampate è stato aumentato e alcune copie del volume sono state donate ad associazioni locali per massimizzare la diffusione del materiale.

E poi "Nonni in cattedra", che ha visto i "nonni" salire in cattedra presso le scuole elementari e medie di Candelo per raccontare le tradizioni, gli usi e la vita contadina del passato, mentre i ragazzi hanno trasformato le lezioni in disegni. I "Laboratori" alla Biblioteca Civica Livio Pozzo, dove sono stati illustrati ai bimbi e ragazzi delle scuole gli affreschi votivi candelesi o le filastrocche tratte da libri dell’epoca.

Infine "Gamification - app gioco interattivo": disponibile online su Google Play Store per tutti gli smartphone Android, l’app “Ricetto Game Candelo” permette di ricercare in giro per il borgo medievale alcuni dettagli, per scoprire le tradizioni e la storia del paese e del Ricetto; una sorta di “caccia al tesoro” interattiva, che verrà potenziata e ampliata nella prossima app turistica di Candelo.